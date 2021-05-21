Приложения для ОС Android случайно раскрыли персональные данные 100 млн пользователей

По поводу данного инцидента был подготовлен специальный доклад. В сеть попали персональные данные более сотни миллионов обычных пользователей. А причиной утечки стали неаккуратные действия разработчиков ряда приложения для операционной системы Android.

Всего речь идет о 23 программных продуктах, отмечают эксперты. ИТ-специалисты, привязывая их к облачным сервисам, применили ошибочные конфигурации, что и стало причиной глобальной утечки данных.

В результате, как поясняют специалисты компании Check Point Research (CPR), проводившей исследование по этому вопросу, оказался открытым доступ даже к письмам, отправленным по электронной почте. Также можно было прочесть сообщения в чатах и получить другую конфиденциальную информацию.