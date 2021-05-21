Кадырова с коляской заметили на улицах Грозного

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова заметили на улицах Грозного с коляской, в которой сидел маленький ребенок.

На видео Кадыров прогуливается с коляской. Кем приходится главе Чечни ребенок – неизвестно, передает РИА «Новости».

Рамзан Кадыров женат на односельчанке Медни, с которой познакомился еще в школе. У них 12 детей: четыре сына от четырех до 15 лет и шестеро дочерей от шести до 22 лет. Также у Кадыровых два приемных сына.