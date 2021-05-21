Государство должно быть последовательным в поддержке тех граждан, которые оказались в трудном положении – нардеп Киссе

Нардеп считает, что сотни тысяч домохозяйств не получат субсидии по формальным причинам, хотя в реальности в них нуждаются. Киссе убежден, что новое постановление правительства об автоматическом назначении субсидий необходимо доработать.

“Нужно помнить, что среди 460 тыс. домохозяйств есть такие, которым жизненно необходима субсидия, но они формально не подпадают под новые критерии автоматического выделения компенсаций. Правительству необходимо применять адресный подход к назначению или отмене субсидий и не пытаться ограничить круг получателей субсидий путем усложнения доступа к государственной помощи всем или большинству граждан Украины”, – сказал Киссе.

В политической силе заявили, что Кабмин 19 мая внес изменения в свое апрельское постановление благодаря позиции партии “Наш край” и ввел автоматическое назначение субсидий на следующий период без дополнительного обращения для 2,5 млн домохозяйств, что составляет около 85% всех получателей.

“Правительство прислушалось к рациональным аргументам “Нашего края” и ослабило требования к материальному положению получателей субсидий. В частности, не будут учитываться доходы от размещения депозитов, а саму предельную разрешенную сумму средств на депозитном счете увеличили до 100 тыс. грн. Также при определении права на получение субсидии не будут учитываться жилые помещения, находящиеся в общей собственности, и те, что находятся в сельской местности”, – отметил нардеп.

В партии “Наш край” заявили, что предостерегают правительство “от принятия необдуманных поспешных решений, которые ухудшают или осложняют положение уязвимых категорий граждан в будущем”.

Государство должно быть последовательным в поддержке тех граждан, которые оказались в трудном положении, заявил Киссе.

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