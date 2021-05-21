 

В Android 12 появится функция автомобильного смарт-ключа

21.05.2021, 14:28, Новости дня
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Необычная функция появится у смартфонов, на которые будет установлена новая операционная система Android 12. По словам разработчиков, отныне владельцы мобильных гаджетов могут оставить дома ключи от автомобиля. Смарт-кей будет доступен прямо на их собственном телефонном аппарате.

Однако технология настолько необычна, что ее на первых порах будут использовать только на одной марке машин. Речь идет о немецких BMW.

Специальный цифровой ключ, связанный с электроникой авто беспроводным методом, позволит не только открывать и закрывать замки, но и запускать или глушить мотор, прогревать салон и т.д. Сейчас те же функции выполняет специальный смарт-ключ. Однако его приходится носить с собой как отдельное устройство.



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