В Android 12 появится функция автомобильного смарт-ключа

Необычная функция появится у смартфонов, на которые будет установлена новая операционная система Android 12. По словам разработчиков, отныне владельцы мобильных гаджетов могут оставить дома ключи от автомобиля. Смарт-кей будет доступен прямо на их собственном телефонном аппарате.

Однако технология настолько необычна, что ее на первых порах будут использовать только на одной марке машин. Речь идет о немецких BMW.

Специальный цифровой ключ, связанный с электроникой авто беспроводным методом, позволит не только открывать и закрывать замки, но и запускать или глушить мотор, прогревать салон и т.д. Сейчас те же функции выполняет специальный смарт-ключ. Однако его приходится носить с собой как отдельное устройство.