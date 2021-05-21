Сетевое движение NS/WP признано экстремистским в России

Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры и признал экстремистским сетевого движения NS/WP, сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд признал движение NS/WP экстремистским», – сказали в суде, передает ТАСС.

Это означает, что членам этой структуры теперь запрещено размещать от имени этой организации материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах, пользоваться банковскими счетами и переводами. Кроме того, руководители и участники движения могут быть привлечены к уголовной ответственности за членство в экстремистском объединении или руководство им. Демонстрация символики движения NS/WP после решения суда запрещена.

NS/WP – интернрт-объединение, участники которого разделяют неонацистские взгляды. В него входят жители разных городов России.