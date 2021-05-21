 

Названа вероятная причина гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

21.05.2021, 14:27, Новости дня
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Причиной аварии на очистных сооружениях в Ростовской области, где погибли рабочие, мог стать выброс метана, сообщил директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев.

«Авария на станции перекачки и выброс метана», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о причинах ЧП.

По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, число погибших в коллекторе пока неизвестно из-за затопления колодца. 

Тем временем источник в экстренных службах региона сообщил, что после ЧП на очистных сооружениях спасатели ищут пятерых рабочих. 

В больницу, по данным Минздрава региона, доставлены пять человек. Министр здравоохранения Юрий Кобзев отметил, что всем пострадавшим оказана помощь, их состояние оценивается как различной степени тяжести.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что семеро рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях. Прокуратура региона начала проверку.



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