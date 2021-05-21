 

Столкновения между полицией Израиля и палестинцами начались в Иерусалиме

21.05.2021, 14:27, Новости дня
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Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались в пятницу днем на территории мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Стычки начались после пятничной молитвы. В полицию кидают камни, стражи порядка в ответ применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ. При столкновениях пострадали минимум 15 палестинцев.

На фоне этих сообщений руководство израильской полиции отдало приказ войти на Храмовую гору в Иерусалиме, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.



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