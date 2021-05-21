 

Campaign High Summer 2021 от VOVK – что в новой рекламной кампании бренда?

21.05.2021, 14:20, Новости дня
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“Шумные города с их машинами и толпами людей, которые постоянно куда-то спешат, внешний шум и ежедневное напряжение от происходящего вокруг, однажды дают о себе знать. А ведь на самом деле – все что, нужно, это всего лишь посмотреть вокруг себя и почувствовать всем сердцем природу”, – объясняют представители бренда.

“Остановитесь на миг, посмотрите на бескрайнее небо, послушайте шум ветра и пение птиц, ощутите и пропустите через себя всю энергию бушующих волн моря, подумайте о глубине озер и рек и конечно же вдохните полной грудью аромат травы и разноцветных удивительных цветочных букетов. Станьте природой, пусть эта гармония наполняет вас, превращая в настоящую нимфу. Вот что мы пытались сказать в своем Campaign High Summer”.

Лето – это лучшая пора чтобы насладиться природой и ее зеленью, цветением и всем живым, что вокруг нас. Пусть оно будет ярким и незабываемым, нежным и романтичным, веселым и очень красивым. Пусть эта пора года станет вашим маленьким или большим путешествием, которая придаст сил на весь наступающий год.

Стилисты бренда женской одежды VOVK приглашают на настоящий релакс для каждой девушки – примерки новой линейки из рекламной кампании.

Вот что они говорят: “Широкий ассортимент новинок, размерная сетка для девушек с любыми параметрами, аксессуары, которые украсят любой образ и конечно же, приятные цены – вот что мы предлагаем в наших уютных студиях одежды с комфортными и светлыми примерочными”.

Напоминаем, что уже сейчас вы можете посмотреть весь ассортимент бренда в интернет-магазине VOVK.COM, а также найти там адрес ближайшей студии в вашем городе и уточнить график их работы.

Будьте особенной этим летом с одеждой от бренда VOVK!

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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