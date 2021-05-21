В Украине капелланам могут предоставить статус военнослужащих

Согласно тексту законопроекта, служба военного капелланства – это отдельный орган в составе Вооруженных сил Украины Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований. Служба капелланства подчиняется командиру воинской части.

Предельная численность военнослужащих и работников Службы военного капелланства для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и ГПСУ не может быть ниже 0,15% предельной численности этих воинских формирований, пояснил глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от “Слуги народа” Александр Завитневич.

Один из авторов документа, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, замглавы парламентской фракции “ГОЛОС” Роман Костенко выступая перед голосованием сказал, что капелланами могут быть представители разных религиозных организаций.

Военные капелланы проходят курс по специальной программе подготовки в учебном центре Вооруженных сил Украины. Им не могут выдавать оружие и боеприпасы, а также привлекать к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований и другим действиям, несовместимых с их должностными обязанностями и статусом священнослужителя, сказано в законопроекте.

Контекст:

В Национальной гвардии институт капелланов ввели в июле 2017 года. Чтобы стать капелланом, священникам необходимо знание украинского языка, несколько лет службы в пастве и рекомендация от духовного старшины. К службе в военном духовенстве запрещено привлекать клириков Украинской православной церкви Московского патриархата.

Согласно приказу Министерства обороны Украины№685 от 2016 года, капелланом может быть человек, который имеет духовное образование, входит в состав зарегистрированной в Украине религиозной организации, имеет опыт богослужения не менее трех лет и владеет государственным языком.

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