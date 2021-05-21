 

Объединенная горно-химическая компания заявила о возможнлости срыва приватизации из-за фейковых новостей

21.05.2021, 14:20, Новости дня
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“В соответствии с условиями договоров между АО “ОГХК” и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенными в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанным условиям, конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (г. Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя”, – подчеркнули в ОГХК.

В компании добавили, что если выявят, что кто-то из контрагентов нарушает запрет на операции на подсанкционных территориях, с таким партнером прекратят сотрудничество.

“Утверждение о якобы продаже титаносодержащего сырья по заниженным ценам является абсолютным фейком. Сотрудничество АО “ОГХК” со всеми контрагентами ведется на адекватных текущим рыночных условиях, титаносодержащее сырье реализуется покупателям по ценам, полностью соответствуют средним значением для аналогичных контрактов на мировых рынках, – заявили на предприятии.

ОГХК не поставляет сырье на подсанкицонные территории и не поддерживает агрессию России, добавили в пресс-службе. 

“Более того, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории. ОГХК готовится стать первой ласточкой большой приватизации, торги за предприятие стартуют совсем скоро. У приватизации как масштабного переменосоздающего процесса есть сторонники и критики. Вторые как раз и пытаются создать как можно больше негатива вокруг компании, распространить фейковые новости”, – прокомментировал происходящее и.о. председателя правления АО “ОГХК” Артур Сомов.

Контекст:

В Фонде государственного имущества назвали АО “ОГХК” одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Благодаря очистке АО “ОГХК” от коррупционных схем и раскрытию информации об этом активе Фонд госимущества констатировал высокую заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых – иностранные.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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