Девять человек в мире стали долларовыми миллиардерами благодаря вакцинам от COVID-19

Среди новых миллиардеров – пять человек, связанных с американской компанией Moderna, трое – из CanSino Biologics, китайской компании по производству вакцин.

Совокупно их состояние оценили в $19,3 млрд. Отмечается, что этого достаточно чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. В то же время, ети страны, в которых проживает 10% мирового населения, получили 0,2% от общего объема поставок вакцин из-за их дефицита, говорится в заявлении People’s Vaccine, в которую входят девять НПО, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.

Список новых миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах, возглавил гендиректор Moderna Стефан Бансель ($4,3 млрд), на втором месте гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин ($4 млрд), третий – иммунолог, инвестор и основатель Moderna Тимоти Спрингер ($2,2 млрд).

В первой пятерке также глава компании Moderna Нубар Айефан ($1,9 млрд) и глава компании ROVIm, которая производит и пакует вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд).

Шестой в списке – ученый и основатель Moderna Роберт Лангер ($1,6 млрд).

Следом идут три соучредителя китайской компании CanSino Biologics – главный научный руководитель Чжу Тао ($1,3 млрд), а также два старших вице-президента Цю Дунсю ($1,2 млрд) и Мао Хуиньхоа ($1 млрд).

Кроме того, восемь существующих миллиардеров благодаря инвестициям в производство вакцин против коронавируса увеличили свое состояние на $32,2 млрд, добавили в People’s Vaccine.

Представители НПО заявляют, что нужно срочно положить конец монополиям фармкорпораций на производство препаратов от COVID-19, чтобы “увеличить производство вакцин, снизить цены и вакцинировать мир”. По их словам, разработка препаратов против коронавируса финансировалась за счет госсредств и они “должны быть в первую очередь глобальным общественным благом, а не возможностью для частной прибыли”.

Контекст:

В декабре прошлого года американский журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг миллиардеров, в него вошли 50 представителей бизнеса в сфере здравоохранения. Заметнее всего в 2020 году выросли активы Шахина и Банселя – $4,2 млрд и $4,1 млрд.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 мая 2021 года в мире сделали более 1,57 млрд прививок против коронавируса, этого достаточно для полной вакцинации 10,3% населения планеты. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

В среднем ежесуточно вводится по 26,8 млн доз вакцин. Лидерами кампании по иммунизации являются материковый Китай (449,5 млн введенных доз препаратов против коронавируса), США (279,4 млн), Европейский союз (211,3 млн) и Индия (191,8 млн).

Всемирная организация здравоохранения одобрила для применения вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

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