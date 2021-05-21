Guardian – ветер, метро и погода — власти объяснили, почему в Шэньчжэне зашатался небоскрёб

В китайском Шэньчжэне неожиданно зашатался небоскрёб SEG Plaza, высота которого составляет почти 300 метров. Согласно предварительному расследованию, происшествие было вызвано сочетанием нескольких факторов — порывами ветра, подземными железнодорожными линиями, проходящими под зданием, и растяжением стальных конструкций, вызванным повышением температуры, передаёт The Guardian.

Недавнее раскачивание небоскрёба в китайском городе Шэньчжэнь, вероятно, было вызвано сочетанием факторов: ветром, линиями метро и колебанием температуры. К таким предварительным выводам пришли местные власти, пишет The Guardian.

Накануне в городе начало пошатываться здание SEG Plaza, которое достигает почти 300 м в высоту. Чрезвычайное происшествие привело к эвакуации небоскрёба и напугало прохожих, поясняет издание.

В районе не было зафиксировано землетрясения. Более того, по словам местных властей, инженеры не нашли никаких признаков нарушения безопасности в самом здании или его окрестностях. При этом уровень движения не превышал строительных норм, отмечает The Guardian.

Предварительное расследование, санкционированное департаментом по чрезвычайным ситуациям провинции Гуандун, показало, что колебания были вертикальными, а не горизонтальными. Согласно документу, причиной происшествия стали порывы ветра, две подземные железнодорожные линии, проходящие под зданием, и растяжение стальных конструкций, вызванное повышением температуры. Кроме того, в здании отсутствует инерционный демпфер — огромное похожее на маятник устройство, предотвращающее чрезмерное раскачивание.

После инцидента 21-летнее здание было закрыто для публики, но некоторые продавцы вернулись внутрь, чтобы забрать вещи. В СМИ появилось сообщение о том, что два бизнесмена почувствовали повторное сотрясание. Представитель компании-застройщика Shenzhen SEG опроверг эту информацию, заявив репортёрам, что никаких трясок больше не последовало.

Здание было названо в честь производителя полупроводников и электроники Shenzhen Electronics Group. Офисы компании также находятся в комплексе, который, по некоторым оценкам, является 18-м по высоте небоскрёбом в Шэньчжэне.

Власти ещё не объявили, когда и при каких условиях небоскрёб откроется вновь. «Они заявляют, что здание безопасно. Но бьюсь об заклад, вход в него станет той ещё нервотрёпкой», — написал один из пользователей соцсети Weibo.

Другие выразили возмущение, предложив муниципальным властям переместить в здание их офис, а некоторые призвали к терпению: «Они говорят, что «необходимы дальнейшие расследования». Так что перестаньте задавать вопросы и дайте им немного времени. Ведь вам нужны определённые выводы, а не выдумка, не так ли?»

Между тем разрушение домов — не такое редкое явление в Китае. Нестрогие нормы строительства и «безудержная урбанизация» приводят к тому, что строительство в стране ведётся в спешке, считает The Guardian.