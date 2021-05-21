CNN рассказал, как РФ опутывает Арктику своими «военными щупальцами»

Россия, активно создавая базы в Арктике, быстро опутывает Северный полюс своими «военными щупальцами», передаёт CNN. Между тем со стороны США было предпринято очень мало ответных шагов, сетует американский канал.

В то время как госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров проводят встречу на полях саммита Арктического совета, мы поподробнее разберёмся в том, как Владимир Путин быстро опутывает Северный полюс своими военными щупальцами. Сегодня президент Байден затронул этот вопрос, указав на стратегическое соперничество с Россией в Арктике.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Когда страны пытаются обойти правила системы или интерпретировать их в свою пользу, то из-за этого всё выходит из равновесия. Именно поэтому мы так решительно настроены на то, чтобы регионы мира, являющиеся торговыми и судоходными артериями, — будь то Южно-Китайское море, Персидский залив или, во всё большей степени, Арктика — оставались мирными.

Теперь у нас есть доказательство этой нарастающей напряжённости. Фредрик Плайтген получил редкую возможность побывать на одной из российских баз на Северном полюсе.

Курс — строго на север. Полёт на самый северный военный объект РФ занял несколько часов. Москва предоставила нам редкую возможность посетить её базу на Земле Франца-Иосифа, на пустынном архипелаге в Северном Ледовитом океане, который, по мнению России, является ключом к господству в Арктике.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Вся эта авиабаза покрыта льдом. И тем не менее русским удалось расширить взлётно-посадочные полосы до такой степени, что они могут приземлить здесь даже их самые тяжёлые самолёты, в том числе стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Предпринимаемые Москвой усилия по модернизации её арктических баз носят масштабный характер. Внутри современного жилого комплекса* под названием «Трилистник» этот командующий ВВС подтвердил мне, что даже самые опасные российские стратегические бомбардировщики Ty-95, которые по размерам походят на американские B-52, способны совершать вылеты с местного аэродрома.

«Разумеется, — говорит он. — Взгляните. Здесь у нас могут приземляться все типы самолётов».

Жуткая перспектива для США и их союзников, если учесть, что Земля Франца-Иосифа расположена всего лишь в 160 милях к востоку от территории НАТО. Этого расстояния достаточно для подобных береговых ракетных комплексов. Русские их нам тоже продемонстрировали. Они способны поражать корабли, находящиеся на расстоянии более 200 миль от берега. Подобная угроза вызывает тревогу у Евросоюза.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Нас тревожит несколько повышенная военная активность в Арктике, которая увеличивает риск возможных просчётов и неудачного стечения обстоятельств.

Главная причина обостряющегося противостояния между США и Россией в Арктике — это изменение климата. Из-за таяния арктических льдов этот регион становится всё более доступным, и РФ предпринимает оперативные шаги, чтобы заявить о своих претензиях. Этими усилиями в большинстве своём руководят вот отсюда, из штаба Северного флота, расположенного в закрытом военном городе Североморск. Нам также предоставили возможность посетить его.

Россия уже в течение многих лет занимается модернизацией своего флота. Её флагманский корабль — атомный крейсер «Пётр Великий», оснащённый разнообразными вооружениями, позволяющими поражать цели на суше и на море, а также отражать нападения самолётов и подводных лодок.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: У РФ здесь, в Арктике, есть чёткая стратегия, которая, по существу, сосредоточена на трёх различных элементах: во-первых, на очень сильной армии, затем на господстве над Северным морским путём, а также на освоении и эксплуатации природных ресурсов.

Россия предупреждает США и их союзников не вмешиваться в её планы.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля, мы отвечаем за то, чтобы наше побережье арктическое было безопасным. И всё, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно.

Эта риторика всё больше подталкивает США и Россию к конфронтации на Крайнем Севере. И у Москвы пока более крепкие позиции.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Русские довольно долго идут по этому пути. В 2014 году они создали Объединённое командование в Арктике. И, по словам русских, они за последнюю пару лет построили на российском Крайнем Севере огромное количество военных объектов — более 500. Чтобы лучше понимать происходящее с точки зрения логистики, нужно сказать, что у них есть большой флот атомных ледоколов, который помогает им осваивать Арктику в экономическом плане, а также помогает им строить военные объекты. Пока же со стороны США было предпринято очень мало ответных шагов. Джейк.



Понятно. С нами на связи из Москвы был Фредерик Пляйтген с этим невероятным репортажем. Благодарю вас!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.