Guardian – каналу «Би-би-си» пришлось извиняться за своего журналиста, взявшего интервью у принцессы Дианы

Ныне уже бывший журналист «Би-би-си» Мартин Башир в 1995 году, чтобы гарантированно добиться интервью с принцессой Дианой, предоставил её брату фальшивые банковские выписки и своим поведением вводил людей в заблуждение, а руководство компании потом его покрывало, пишет The Guardian со ссылкой на выводы официального расследования. В результате нынешнему руководителю британской корпорации пришлось принести «безоговорочные извинения» за этот инцидент.



Reuters

Чтобы гарантированно добиться интервью с принцессой Дианой для программы Panorama, журналист «Би-би-си» Мартин Башир предоставил фальшивые банковские выписки и своим поведением вводил людей в заблуждение, тем самым «серьёзно нарушив» рекомендации канала для продюсеров, пишет The Guardian со ссылкой на выводы официального расследования.

Это расследование, проведённое бывшим судьёй Верховного суда лордом Дайсоном, показало, что «Би-би-си» не соответствовал высоким стандартам честности и прозрачности, которые являются его отличительной чертой», в том числе из-за сокрытия информации во время внутреннего разбирательства, проведённого тогда корпорацией.

Нынешний генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви отметил, что компания полностью признаёт выводы лорда Дайсона.

В частности, он заявил следующее: «Я хотел бы поблагодарить лорда Дайсона. Его доклад об обстоятельствах, сопровождавших интервью 1995 года, является одновременно доскональным и исчерпывающим. «Би-би-си» полностью признаёт выводы лорда Дайсона. Хотя в докладе говорится, что Диане, принцессе Уэльской, очень понравилась идея дать интервью «Би-би-си», ясно, что процесс, обеспечивший его появление, был далёк от того, на что имеет право рассчитывать аудитория».

Он от имени корпорации выразил сожаления в связи с этим инцидентом, отметив, что лорд Дайсон «выявил явные недостатки» в работе канала.

«Хотя «Би-би-си» спустя четверть века не может повернуть время вспять, мы можем принести полные и безоговорочные извинения. И именно это «Би-би-си» сегодня делает», — подчеркнул Дэйви.

Как напоминает издание, интервью 1995 года с принцессой Дианой превратило Мартина Башира в звезду. Этот выпуск собрал аудиторию в 23 миллионов человек, которые услышали подробности её личной жизни. Именно тогда она, говоря о романе её мужа, принца Чарльза, с герцогиней Корнуолльской Камиллой, сделала своё знаменитое заявление: «Нас трое в этом браке».

Однако, по имеющейся информации, Башир использовал поддельные банковские документы, чтобы убедить брата Дианы Чарльза Спенсера в том, что средства массовой информации платят членам семьи за информацию. Таким образом журналист пытался добиться более сенсационного и откровенного интервью.

Как сообщил «Би-би-си», у компании есть рукописная записка от Дианы, в которой говорится, что эти документы «не сыграли никакой роли в её решении принять участие в интервью».

Внутреннее расследование «Би-би-си», проведённое в то время бывшим генеральным директором Тони Холлом, руководившим отделом новостей, пришло к выводу, что Башир «не думал», когда предоставлял эти бумаги, и в конечном итоге был «честным и благородным человеком».