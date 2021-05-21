Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дата и место будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится.

Напомним, до этого встреча двух лидеров прошла в феврале.