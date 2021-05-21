 

Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию

21.05.2021, 13:04, Новости дня
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Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дата и место будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Ранее Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится. 

Напомним, до этого встреча двух лидеров прошла в феврале.



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