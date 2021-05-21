 

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена

21.05.2021, 12:06, Новости дня
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В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Пока ничего не готовы говорить. Лавров доложил президенту, и президент будет принимать решение», – сообщил Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита.

В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».

В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.  



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