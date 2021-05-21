Администрация Байдена называет «справедливостью» неприкрытый расизм

Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что в годовщину своей инаугурации будет давать интервью только темнокожим журналистам, обосновав это принципом «справедливости», передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, тем самым Лайтфут показала, что справедливость, к которой стремится нынешняя администрация США, — это всего лишь дискриминация белых по расовому признаку.

«Справедливость» — теперь организующий принцип Соединённых Штатов Америки. Прямо в день своей инаугурации Джо Байден подписал указ 13985. Этот указ делает «справедливость» обязательной во всех федеральных органах власти, во всех ведомствах. Однако странным образом ни Джо Байден, ни кто-либо другой в администрации никогда не давал определения этому слову.

Что же такое «справедливость»? Сегодня мы наконец знаем, что это. Оказывается, «справедливость» — это расизм. Просто-напросто. «Справедливость» — это расизм. Уточним: расизм вовсе не в том смысле, в каком мороженое, Шекспир и математика теперь считаются расистскими, а (детский писатель. — ИноТВ) Доктор Сьюз — благородным циклопом* ку-клукс-клана. Мы говорим не о том определении расизма, который дают (конгрессмен США. — ИноТВ) Ильхан Омар и журнал The Atlantic, хотя это, кстати, не лингвистическое определение, а очередное грубое политическое оружие. Нет, мы имеем в виду расизм в буквальном смысле, как его понимал Мартин Лютер Кинг: причинение вреда одним и помощь другим исключительно по расовому признаку. Иными словами, мракобесие. Предубеждение. Ненависть. Вот что такое их «справедливость».

Мы знаем это благодаря Лори Лайтфут, мэру Чикаго. Ранее сегодня Лайтфут опубликовала манифест на двух страницах, в котором давала определение «справедливости». «Справедливость и инклюзивность — путеводные звёзды этой администрации», — пояснила Лайтфут. Потом она перешла к конкретике. Цитирую: «По случаю второй годовщины моей инаугурации как мэра этого великого города я буду давать интервью один на один только небелым журналистам». Во имя «справедливости» Лори Лайтфут отказывается давать интервью белым.

Лайтфут потрудилась объяснить, что здесь нет ничего личного. На самом деле, признала она, некоторые белые репортёры, освещающие работу мэрии Чикаго, талантливы и трудолюбивы. Но, к сожалению, они, по выражению Лайтфут, «всё равно белые». Никто никогда не говорил такие вещи вслух более прямолинейно. Белые дисквалифицированы, потому что белые. Не из-за чего-то, что они сделали, сказали или подумали. Это для Лори Лайтфут неважно. Она сама сказала.

Лори Лайтфут не интересует индивидуальность этих белых людей. Ей даже неважно, что это за белые: их предки могут быть из Италии, Люксембурга, Финляндии или Испании, они могут быть членами британской королевской семьи или румынскими иммигрантами без гроша в кармане, живущими в коробке на тротуаре Мичиган-авеню. Богатые или бедные, Лори Лайтфут это безразлично. Важно для Лори Лайтфут лишь одно — тот факт, что они белые. Потому что все белые одинаковы. Цвет кожи — их исчерпывающая характеристика.

Можно понять, как это облегчает жизнь Лори Лайтфут. Она с первого взгляда знает, кого ненавидеть. Если бы однажды полиция Чикаго согнала всех жителей города в одно место, Лори Лайтфут без проблем отделила бы тех, кого надо покарать. Кстати, вы правильно поняли: да, это сравнение с нацистами. Совершенно заслуженное. Лори Лайтфут — чудовище. Любое общество, позволяющее политикам высказываться подобным образом, ждёт очень уродливое будущее. Очень уродливое.

Но, конечно, никто ничего особо не заявил о содержании манифеста Лори Лайтфут. Даже чикагские репортёры, некоторые из которых больше не могут делать свою работу исключительно из-за того, какими родились. Даже они жаловались очень вяло. Послушайте этого человека с NBC.

МЭРИ ЭНН АХЕРН, корреспондент NBC News: Позвонил другой репортёр и сказал: «Я слышал, они разговаривают только с темнокожими журналистами». Я сказала: «Что?» Это звучало как что-то, чего не может быть. И я обратилась к директору по связам с общественностью, Кейт Лефурджи, и она написала мне в ответ: «Да, это правда». Она сказала, что белые репортёры и так присутствовали в зале большую часть года и пора послушать других людей.

«Что? Разве так может быть?» То, что вы только что слышали, было недоумением, но не возмущением. Однако нет никаких оснований недоумевать, что за человек Лори Лайтфут. Лори Лайтфут — опасная мракобеска, она причиняет вред другим людям из-за их расы. Это преступно. Но, конечно же, именно этого никто не хочет высказать вслух.

Вот ответ репортёра The Chicago Tribune, цитирую: «Я репортёр латиноамериканского происхождения, и мой запрос о проведении интервью сегодня был удовлетворён. Однако я попросил мэрию снять ограничения для других, и когда мне ответили нет, мы с уважением отменили договорённость. Политики не должны выбирать, кому их освещать». Конец цитаты.

Вот уж где полное непонимание сути. Кстати, политики, конечно же, могут выбирать, с кем им говорить. Все мы, слава Богу, имеем такое право. Но политикам ни при каких обстоятельствах не позволительны нападки на целую группу граждан на основании их цвета кожи. Опять-таки повторим очевидное: это расизм, это аморально. Это также незаконно, согласно бесчисленным законам штатов и федеральным законам. Мы не должны позволять нашим властям такое поведение. Все мы равны в глазах закона. Все мы граждане. У нас даже есть гранитный памятник (Мартину Лютеру Кингу. — ИноТВ) на Национальной аллее в Вашингтоне — как обещание больше никогда так не делать, больше никогда такого не позволять. Но сейчас, поскольку мы руководствуемся «справедливостью», мы не только позволяем это, но и поощряем.

А как тем временем поживает Чикаго? Город Чикаго при Лори Лайтфут разваливается. В прошлом году число убийств подскочило на 50 процентов. Ещё сотни убитых, зачастую — людей молодого возраста и детей, в большинстве случаев — афроамериканцев. Разве это социальная справедливость? Нет. Никто не представляет себе социальную справедливость такой.

Неудивительно, что Лори Лайтфут не хочет говорить об этом. В городском совете Чикаго 50 человек, они называются олдерменами. Один из них, олдермен по имени Рэймонд Лопес, неоднократно требовал от Лори Лайтфут объяснить, что она творит с городом. Вам следует знать, что Лопес — не из правых, он демократ. Он представляет 15-й избирательный округ, подавляющее большинство населения которого составляют небелые, а в некоторых районах — беднота.

Но Рэймонду Лопесу совсем не безразличны его избиратели, поэтому в январе он высказал мэру очевидный довод: возможно, преступность в Чикаго растёт из-за того, что Чикаго — город-убежище, в котором не следят за исполнением федеральных законов? Как на это ответила Лори Лайтфут? Назвала его расистом.

ЛОРИ ЛАЙТФУТ, мэр Чикаго: Быть иммигрантом или беженцем — не преступление… Олдермен Наполитано и олдермен Рэй Лопес, хочу вам сказать: позор вам! Оживлённая полемика, играющая ключевую роль в нашей демократии, не то же самое, что расистские клише и ксенофобская риторика, служащая вашему продвижению за чужой счёт и демонизации других людей.

Призывать избранное должностное лицо исполнять федеральный закон — это теперь расистское клише.

Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.

* Благородный циклоп — руководитель местной ячейки ку-клукс-клана (прим. ИноТВ).