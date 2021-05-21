В Москве решили поставить памятник академику Сахарову

В Москве появится памятник академику Андрею Сахарову, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка, сообщил глава Совета по правам человека президента РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

Фадеев напомнил, что 21 мая исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова, передает РИА «Новости».

«Сам вопрос об установке памятника в столице уже решен. Когда и где он будет возведен – это уже технический вопрос, который нужно задавать тем, кто занимается непосредственно его установкой», – сказал он.

Глава СПЧ добавил, что планирует посетить памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Сахарова.

«В частности, 21 мая пройдет концерт в Московском международном Доме музыки, который я планирую посетить, а днем ранее в галерее «ГРАУНД Солянка» открылась выставка «Андрей Сахаров. Новый век», представленная как «путешествие с десятью остановками», – добавил глава Фадеев.

Член СПЧ Андрей Бабушкин добавил, что тема установки памятника Сахарову в столице обсуждалась неоднократно. На вопрос, кто будет заниматься установкой памятника, он сказал: «Пока, наверное, рано об этом говорить».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия.