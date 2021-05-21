Песков не исключил встречи Путина и Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы государства Владимира Путина и американского инженера и предпринимателя Илона Маска может состояться, но пока подготовка к ней не ведется.

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

На вопрос о том, ведется ли уже какая-либо подготовка такой возможной встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.

В то же время Песков отметил, что политические вопросы как таковые не обсуждали, в том числе в ходе общения с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. «Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии. И, может быть, это важнее. И, может быть, на этот прочный фундамент взаимной симпатии ученых, технологов, студентов, визионеров… – все это может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений», – рассказал пресс-секретарь российского лидера, передает РИА «Новости».

«Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают. И есть уже определенные наработки за последние дни», – добавил Песков.

Ранее Маск, отвечая на вопросы в рамках российского марафона «Новое знание», выступил за усиление диалога между Москвой и Вашингтоном.

В феврале Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента РФ и пригласил его на разговор в социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом РФ и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.