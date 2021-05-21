Жителей Подмосковья задержали за распитие спиртного у Вечного огня

В подмосковном Можайске полиция задержала двух местных жителей, которые распивали алкоголь у Вечного огня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, факт осквернения выявили при мониторинге системы видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщается на сайте регионального МВД.

Прибывшие на место полицейские задержали двух местных жителей в возрасте 38 и 40 лет. Они выпивали спиртное и грелись у мемориала Вечный огонь.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Задержаны выпущены под подписку о невыезде.

Ранее полиция задержала жителя подмосковных Химок, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, бросил телевизор в Вечный огонь.