 

Жителей Подмосковья задержали за распитие спиртного у Вечного огня

21.05.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подмосковном Можайске полиция задержала двух местных жителей, которые распивали алкоголь у Вечного огня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, факт осквернения выявили при мониторинге системы видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщается на сайте регионального МВД. 

Прибывшие на место полицейские задержали двух местных жителей в возрасте 38 и 40 лет. Они выпивали спиртное и грелись у мемориала Вечный огонь. 

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Задержаны выпущены под подписку о невыезде. 

Ранее полиция задержала жителя подмосковных Химок, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, бросил телевизор в Вечный огонь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Сторонников Трампа предостерегли от ношения оружия на протестах в Вашингтоне

12.10 / Компания Xiaomi выпустила 65-дюймовый телевизор

06.08 / Андрей Кабанов: За схиигуменом Сергием стоят кукловоды

18.12 / Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

10.04 / Android-смартфоны будут записывать звонки с незнакомых номеров

28.03 / В Индонезии двое смертников подорвались около католической церкви

25.02 / Зеленский – Столтенбергу: Наша ближайшая цель – план действий по членству в НАТО

01.07 / Родственники жертвы смертельного ДТП удивили адвоката Ефремова

26.01 / Стартовал прием документов от кандидатов на пост главы САП – Венедиктова

21.09 / Интернет-магазин Alibaba представил робота для доставки товаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика