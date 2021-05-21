“Немотивированный злобный хейт”. В Офисе президента отреагировали на критику вышиванки Зеленского

В День вышиванки президентская чета опубликовала совместное фото, и пользователи в сети раскритиковали сорочку Зеленского из-за того, что ее крой напоминает предмет российского национального костюма – косоворотку.

По мнению Подоляка, вышиванки Зеленских “попали под немотивированный злобный хейт известной политической группы”, а критика в соцсетях – “очередная волна очередной лжи”.

Советник главы ОП отметил, что вышиванки создал украинский дизайнер Артем Климчук на основе украинских традиций кроя и орнаментов, и подчеркнул, что украинская культура намного богаче, чем “зашоренные и воспитанные по советским лекалам представления о ней”.

Подоляк напомнил, что украинская вышиванка – это не какой-то один образ, узор или модель.

“Это не только привычное для тех, кто воспитан еще на советских мультфильмах о казаках. Можно просто погуглить, что такое, например, клембовская вышивка, какие разные бывают техники вышивки, варианты кроя и как менялась вышивка в разные исторические периоды. Настоящая культура всегда богаче, чем поверхностные представления о ней. Это различные региональные особенности, это в том числе и современные интерпретации региональных особенностей”, – заявил он.

Контекст:

В прошлом году костюмы, которые президент и его супруга надели на День вышиванки, тоже стали объектом обсуждения. Тогда критика была направлена в адрес Etnodim – пользователи считали, что реклама с помощью фотографии Зеленского и его супруги в одежде, разработанной дизайнерами этой компании, стала для бренда антирекламой.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

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