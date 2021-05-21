 

ТОФ получит корабль с расширенными возможностями ПВО

21.05.2021, 8:14, Новости дня
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Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота (ТОФ), станет «Адмирал Виноградов», он получит расширенные возможности противовоздушной обороны и будет уникальным, сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.

«Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 – большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», – сказал Авакянц в интервью «Красной звезде».

Напомним, в ноябре эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию государственной границы РФ на два километра. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Военный эксперт Константин Сивков сказал газете ВЗГЛЯД, что «американцы пребывают в этих водах с целью разведки. При этом никаких превентивных мер против таких действий, кроме патрулирования, не существует»,



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