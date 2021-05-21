 

ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у краснодарской НКО

21.05.2021, 7:16, Новости дня
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У небанковской кредитной организации (НКО) «Краснодарский краевой расчетный центр» отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщил ЦБ.

Лицензию отозвали приказом от 21 мая за нарушения в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. НКО совершала непрозрачные операции с участием нелегальных онлайн-казино и букмекеров. «Краснодарский краевой расчетный центр» занимал 367 место в банковской системе РФ по величине активов, он не входит в систему страхования вкладов, передает ТАСС.

В мае Банк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Тексбанка в Черкесске. 



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