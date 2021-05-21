Во Владивостоке отметили 290-летие Тихоокеанского флота

Торжественное поднятие флага РФ и Андреевского флага состоялось на военном причале № 33 во Владивостоке в честь 290-й годовщины создания Тихоокеанского флота (ТОФ), информирует источник с места событий.

21 мая отмечается день Тихоокеанского флота. 290 лет назад во времена царствования Анны Иоанновны Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение РФ на Дальнем Востоке. Это стало первым этапом зарождения морских сил в регионе, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.

Церемония поднятия флага прошла в 8.00 по местному времени (1.00 мск). Моряков-тихоокеанцев поздравили заместитель командующего флотом Денис Березовский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков. В честь юбилея флота флаги расцвечивания были подняты на пришвартованных к причалу военных судах, а также на корабле-музее «Красный вымпел» и мемориальной подводной лодке С-56, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе ТОФ, в пятницу на военном причале также планируется провести выставку военной техники и показательные выступления морских пехотинцев. Кроме того, состоится день открытых дверей – жители и гости города смогут посетить боевые корабли, а на набережной спортивной гавани состоятся спортивные соревнования военных моряков. При этом основные торжества по случаю юбилея флота перенесены на 25 июля и будут проведены в рамках празднования Дня Военно-морского флота.

В 2020 году Тихоокеанский флот четвертый раз подряд был признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота по боевой подготовке. За зимний период обучения, который стартовал 1 декабря, корабли ТОФ провели в море суммарно более 3 тыс. суток и выполнили почти 1800 боевых упражнений. 12 декабря 2020 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря впервые выполнил залповую ракетную стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.

Между тем командующий ТОФ Сергей Авакянц заявил, что следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет «Адмирал Виноградов».

«Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 – большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», – передает РИА «Новости» слова Авакянца в интервью газете «Красная звезда».

Ранее для Тихоокеанского флота был модернизирован аналогичный корабль «Маршал Шапошников». По словам командующего, оба будут по-своему уникальны, «поскольку корабельное оружие неуклонно развивается и совершенствуется».

Напомним, 30 марта источник в ОПК сообщил, что большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников» станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты «Калибр-НК».