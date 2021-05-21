Видео: Два года с Зеленским: итоги
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную двум годам в должности президента Украины. Прошла она на авиазаводе Антонова и на фоне недостроенного самолета «Мрия» («Мечта»), что сам Зеленский назвал символичным. При этом приходится признать: те методы управления страной, которые он демонстрировал последние полгода, привели его к успеху. Зеленскому есть что праздновать.
Теги:
Украина
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет