Видео: Два года с Зеленским: итоги

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную двум годам в должности президента Украины. Прошла она на авиазаводе Антонова и на фоне недостроенного самолета «Мрия» («Мечта»), что сам Зеленский назвал символичным. При этом приходится признать: те методы управления страной, которые он демонстрировал последние полгода, привели его к успеху. Зеленскому есть что праздновать.

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Дмитрий Бавырин