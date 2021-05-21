 

Врач рассказал, как водители самокатов травмируют пешеходов

21.05.2021, 6:18, Новости дня
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Водители самокатов становятся причиной частых наездов на пешеходов, в результате чего горожане получают серьезные переломы, требующие хирургического вмешательства, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии в Мариинской больнице Петербурга Сергей Черняев.

«Мы очень обеспокоены той ситуацией, которую сейчас наблюдаем в стационарах. Практически каждый день к нам в больницу поступают пациенты, которые получили травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. У них полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать. Важно сказать, что это очень серьезные травмы. Дело в том, что скорость, которую развивает электросамокат – это до 40 километров в час. И поверьте, это очень приличная скорость для незащищенного человека», – рассказал он «Доктору Питеру».

Отмечается, что травмы получают как пешеходы, так и сами водители. «Конечно, чаще всего такие столкновения заканчиваются ушибами, я думаю, таких пациентов много, но мы их просто не видим, ведь они не обращаются за медицинской помощью в стационар», – говорит травматолог.

В правительстве Петербурга обязали кикшеринговые компании установить на самокаты ограничитель скорости – максимум 15 км/ч. Если это невозможно по каким-то причинам, то сервис должен отслеживать скорость движения каждого самоката и блокировать аккаунт нарушителя, если тот сильно разгоняется.

Напомним, в Петербурге задержали молодого человека, который сбивал прохожих на электросамокате. Инцидент попал на видео. После этого в комитете по транспорту Петербурга заявили, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании в Петербурге поручил полиции принять меры для снижения травматизма с участием самокатов после ряда инцидентов с электросамокатами в городе, в которых пострадали люди.



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