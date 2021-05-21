В Сенате США призвали не продавать Израилю высокоточное оружие

Американский сенатор Берни Сандерс представил резолюцию против продажи Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов.

Он заявил, что «произведенные в США бомбы разрушают сектор Газа, убивают женщин и детей». Сандерс считает, что нельзя позволить «просто пройти очередному крупному пакету вооружений даже без обсуждений в Конгрессе». Резолюция не имеет обязательной силы. По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Сената Джима Риша, резолюция не пройдет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Белый дом одобрил продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов. Конгресс был уведомлен о сделке еще 5 мая. Для того, чтобы попасть на рассмотрение президента США, резолюция Сандерса должна получить абсолютное большинство в Сенате. Если Джо Байден наложит на нее вето, для вступления в силу за резолюцию должны будут проголосовать две трети представителей обеих палатах Конгресса, передает РИА «Новости».

Напомним, Сандерс сказал, что США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа. Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями.