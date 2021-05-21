 

Роскосмос собрался торговать «проверенными космосом» товарами

21.05.2021, 5:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роскосмос зарегистрировал в качестве товарного знака фразу «Технологии, проверенные космосом», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Это обозначение должно стать «способом подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д.». В Роскосмосе не исключили «создания системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», передает РИА «Новости».

Потребителям знак «Технологии, проверенные космосом» укажет на уникальные технологии и материалы, которые успешно использовались в космосе, но оказались доступны и для применения в повседневной жизни. Речь идет, например, о косметике и бытовой химии, фармацевтической продукции, электро-механических агрегатах, электроприборах, нательном белье, спорттоварах и играх, алкогольных напитках, транспорте.

Напомним, в Роскосмосе сообщали, что решили зарегистрировать знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» и другие «исторические обозначения» в качестве товарного знака.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Вакцина центра «Вектор» вышла на второй этап испытаний в России

05.04 / Эксперты пояснили, как удалить ссылки «на себя» из Google

11.03 / НАСА и Роскосмос назвали разных командиров 65-й экспедиции МКС

16.09 / Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног в православном источнике

26.09 / Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России

29.10 / Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм

02.04 / Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс

11.01 / Акции Twitter продолжают дешеветь после блокировки аккаунта Трампа

30.03 / Рада лишила Скичко депутатского мандата

22.09 / Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика