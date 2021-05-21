Роскосмос собрался торговать «проверенными космосом» товарами

Роскосмос зарегистрировал в качестве товарного знака фразу «Технологии, проверенные космосом», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Это обозначение должно стать «способом подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д.». В Роскосмосе не исключили «создания системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», передает РИА «Новости».

Потребителям знак «Технологии, проверенные космосом» укажет на уникальные технологии и материалы, которые успешно использовались в космосе, но оказались доступны и для применения в повседневной жизни. Речь идет, например, о косметике и бытовой химии, фармацевтической продукции, электро-механических агрегатах, электроприборах, нательном белье, спорттоварах и играх, алкогольных напитках, транспорте.

Напомним, в Роскосмосе сообщали, что решили зарегистрировать знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» и другие «исторические обозначения» в качестве товарного знака.