 

Киркорова утомило «Евровидение–2021»

21.05.2021, 4:22, Новости дня
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Филипп Киркоров, продюсирующий на «Евровидении–2021» представительницу Молдавии Наталью Гордиенко, еще до ее выступления заявил, что мечтает вернуться домой.

Он пожаловался на жесткие ограничения в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом, причем из-за нарушения правил участника могут исключить. По его словам, «раньше такого не было», это «очень надоедает». Киркоров сказал, что ему «хочется домой». «Очень хочу к своим любимым деткам. Я просто считаю дни, когда все это закончится. Наверное, это возрастное, ведь мне уже 54 года, и я становлюсь настоящим ворчуном», – сказал он.

Киркоров заявил, что конкурс ему «уже просто не в радость». Он не исключил, что это его «последнее «Евровидение». «Так, как я устал от этого года, я не уставал ни-ког-да», – приводит его слова «Радио «Комсомольская правда».

Гордиенко вышла в финал «Евровидения». «Я взяла самую длинную ноту сегодня вечером. Это рекорд «Евровидения»: 17 секунд длилась последняя нота», – рассказала она. Киркоров написал музыку конкурсной песни Sugar вместе с Димитрисом Контопулосом, автор стихов – Михаил Гуцериев, передает ТАСС.



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