В ГА ООН назвали условие создания международных сил для защиты палестинцев

Создание международных сил для защиты палестинских мирных граждан требует согласия израильтян и палестинцев, сообщил председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр.

Бозкыр сказал, что необходимо выяснить, «готовы ли к этому израильтяне и палестинцы, поможет ли это или приведет к ухудшению ситуации». Он заявил, что «не знает, будет это решением или нет». Однако, как подчеркнул Бозкыр, организация действует «в соответствии с пожеланиями и просьбами стран-членов» ООН. Требуется «запрос с их стороны». «Если мы сделаем это сами, это не сработает», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Турция выступила за создание международных сил для физической защиты палестинских граждан на фоне обострения обстановки вокруг сектора Газа, которое началось 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.