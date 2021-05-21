Украина и Великобритания вводят обмен водительских удостоверений

“В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине”, – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В ведомстве отметили, что МВД и Министерство иностранных дел Украины почти пять лет вели работу с бритаской стороной по оценке соответствия стандартов подготовки водителей в двух странах.

“С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение. Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока”, – говорится в сообщении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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