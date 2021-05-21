Полиция сообщила, что пресекла в Николаевской области “сходку смотрящих”

“Девять человек прибыли в Вознесенск в местное кафе на “сходку”, чтобы определить полномочия в вопросах “терроризирования” предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты дани. Среди них – так называемые “смотрящие” за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие криминальные элементы”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что злоумышленники были замечены в “вымогательстве с предпринимателей, выполнении различных преступлений на заказ, выбивании несуществующих долгов, сборе средств для пополнения “воровского общака”, за что некоторые привлекались к ответственности.

Полиция по результатам спецоперации изъяла оружие и патроны.

“Сейчас действиям указанных граждан предоставляется юридическая оценка и собираются материалы по их причастности к распространению преступного воздействия, организации и содействие в проведении преступной собрания”, – сообщили в пресс-службе.

ВИДЕОВидео: Поліція Миколаївщини / YouTube

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