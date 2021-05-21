 

ВОЗ выступила против возобновления международных путешествий

21.05.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он заявил, что это “пока небезопасно”, трансляция велась на канале бюро в YouTube. 

“Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок”, – сказал он. 

Ключе сообщил, что за последний месяц число новых случаев коронавирусной инфекции в Европе сократилось на 60%, но прогресс в борьбе с пандемией COVID-19 “хрупок”. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 165,1 млн случаев коронавируса, умерло 3,4 млн человек, а также сделано 1,56 млрд прививок от COVID-19.

После начала пандемии многие страны закрыли границы, но с развертыванием кампаний по вакцинации начали смягчать требования для въезда. 19 мая Евросоюз согласился ослабить ограничения для туристов, вакцинированных от COVID-19


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Умер 46-летний бывший солист “Ласкового мая”

23.09 / Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового блока «Авангард»

16.07 / Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

08.07 / Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» РФ с талибами

30.08 / Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

17.11 / Летевший из Сургута в Москву самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске

20.10 / Алиев и Пашинян выразили готовность к встрече в Москве

09.08 / В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков

04.03 / Разработана технология управления компьютером при помощи взгляда

03.11 / Кравчук о переговорах по Донбассу: Украина сделала намного больше, чем не сделала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика