ВОЗ выступила против возобновления международных путешествий

Он заявил, что это “пока небезопасно”, трансляция велась на канале бюро в YouTube.

“Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок”, – сказал он.

Ключе сообщил, что за последний месяц число новых случаев коронавирусной инфекции в Европе сократилось на 60%, но прогресс в борьбе с пандемией COVID-19 “хрупок”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 165,1 млн случаев коронавируса, умерло 3,4 млн человек, а также сделано 1,56 млрд прививок от COVID-19.

После начала пандемии многие страны закрыли границы, но с развертыванием кампаний по вакцинации начали смягчать требования для въезда. 19 мая Евросоюз согласился ослабить ограничения для туристов, вакцинированных от COVID-19



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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