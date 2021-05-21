ВОЗ выступила против возобновления международных путешествий
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Он заявил, что это “пока небезопасно”, трансляция велась на канале бюро в YouTube.
“Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок”, – сказал он.
Ключе сообщил, что за последний месяц число новых случаев коронавирусной инфекции в Европе сократилось на 60%, но прогресс в борьбе с пандемией COVID-19 “хрупок”.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 165,1 млн случаев коронавируса, умерло 3,4 млн человек, а также сделано 1,56 млрд прививок от COVID-19.
После начала пандемии многие страны закрыли границы, но с развертыванием кампаний по вакцинации начали смягчать требования для въезда. 19 мая Евросоюз согласился ослабить ограничения для туристов, вакцинированных от COVID-19
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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