В РФ предложили создать единый стоп-лист азартных игроков

В РФ может появиться единый список азартных игроков, которые решили «завязать» и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов РФ (АЮР).

По словам председателя правления Ассоциации юристов РФ Владимира Груздева, законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. «В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки», – добавил он, передает РИА «Новости».

В организации добавили, что человек может по своей инициативе внести свое имя в этот список, либо этого могут добиться его родственники через суд.

Груздев пояснил, что если включение в список идет через решение суда, человек будет признан, ограничено дееспособным, что предполагает установление попечительства над ним. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, однако над его доходами и расходами устанавливается контроль.

Он также отметил, что суд вправе ограничить дееспособность при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм оказалось тяжелое материальное положение семьи этого человека.

«По данным судебного департамента при Верховном суде России, суды в течение 2020 года удовлетворили 837 заявлений о признании гражданина ограниченно дееспособным», – сказал Груздев.

Если человек самостоятельно и добровольно попросит включить себя в стоп-лист, то подать заявление об исключении из списка сможет не ранее чем через год, подчеркнул председатель правления АЮР.

«Предполагается, что с помощью такой меры люди, пристрастившиеся к азартным играм, смогут вводить самоограничения прежде, чем в суде будет поставлен вопрос о признании их недееспособными или ограничении дееспособности», – резюмировал председатель правления АЮР.

Как отметили в АЮР, соответствующий законопроект уже подготовлен и одобрен правительственной комиссией.

Напомним, что в Госдуму внесли проект закона о внесудебной блокировке сайтов, с помощью которых переводятся средства незаконным онлайн-казино и лотереям.

Национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретила пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино.