 

В РФ предложили создать единый стоп-лист азартных игроков

21.05.2021, 2:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ может появиться единый список азартных игроков, которые решили «завязать» и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов РФ (АЮР).

По словам председателя правления Ассоциации юристов РФ Владимира Груздева, законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. «В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки», – добавил он, передает РИА «Новости».

В организации добавили, что человек может по своей инициативе внести свое имя в этот список, либо этого могут добиться его родственники через суд. 

Груздев пояснил, что если включение в список идет через решение суда, человек будет признан, ограничено дееспособным, что предполагает установление попечительства над ним. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, однако над его доходами и расходами устанавливается контроль.

Он также отметил, что суд вправе ограничить дееспособность при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм оказалось тяжелое материальное положение семьи этого человека.

«По данным судебного департамента при Верховном суде России, суды в течение 2020 года удовлетворили 837 заявлений о признании гражданина ограниченно дееспособным», – сказал Груздев.

Если человек самостоятельно и добровольно попросит включить себя в стоп-лист, то подать заявление об исключении из списка сможет не ранее чем через год, подчеркнул председатель правления АЮР.

«Предполагается, что с помощью такой меры люди, пристрастившиеся к азартным играм, смогут вводить самоограничения прежде, чем в суде будет поставлен вопрос о признании их недееспособными или ограничении дееспособности», – резюмировал председатель правления АЮР.

Как отметили в АЮР, соответствующий законопроект уже подготовлен и одобрен правительственной комиссией.

Напомним, что в Госдуму внесли проект закона о внесудебной блокировке сайтов, с помощью которых переводятся средства незаконным онлайн-казино и лотереям.

Национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретила пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / “Соблазн подстерегает нас на каждом шагу”. Худеющая Джамала опубликовала свой рацион питания от диетолога

30.04 / В Индии мужчине грозит тюремный срок за пост в Twitter. Он просил найти кислород для больного COVID-19 дедушки

30.03 / Пизанскую башню берегут «реставраторы – акробаты»

24.02 / Биткоин вновь вырос после обвала

29.06 / В Мадриде впервые с 3 марта никто не умер от COVID-19

03.09 / Слияние двух бактерий в одну впервые удалось увидеть биологам

30.10 / Токио подтвердил неизменность позиции в переговорах с Россией

08.12 / Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

17.03 / BTS попали в Книгу рекордов Гиннесса

06.05 / 27% украинцев поддерживают введение в стране COVID-паспорта, треть – против – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика