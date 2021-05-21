В Челябинске из-за попытки сделать селфи с пистолетом в школу вызвали Росгвардию

В Челябинске ученица гимназии №23 хотела сделать фото с пневматическим пистолетом, что вызвало обеспокоенность школьников и их родителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет похожий на пистолет… В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции», – цитирует сообщение МВД URA.RU.

По предварительным данным, ученица шестого класса попросила охранника школы сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В гимназию прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, школу не эвакуировали.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.