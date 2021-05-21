Попова рассказала о выявленных в РФ штаммах коронавируса

В РФ на сегодняшний день выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Попова отметила, что что рост заражения новыми штаммами – уже «обычная история». При этом она подчеркнула, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, передает РИА «Новости».

Также она пояснила, что в РФ нет индийского штамма, который имеет значительные мутации. «В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет», – сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава изучит эффективность российской вакцины «Спутник V» на полученном образце индийского штамма коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Россию был доставлен индийский штамм коронавируса для его изучения.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.