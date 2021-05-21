Евангелие сподвижника Ивана Грозного продали на аукционе за 17 млн рублей

Одну из первых печатных книг, Евангелие дипломата, служившего первому русскому царю Ивану Грозному, продали на аукционе в Москве за 17 млн рублей, сообщил глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

«Евангелие продано частному коллекционеру за 17 миллионов рублей при стартовой цене 9 миллионов», – цитирует его РИА «Новости». Имя покупателя не разглашается.

Бурмистров сообщил, что что Евангелие XVI века является одной из первых печатных московских книг. Книга находилась в библиотеке Андрея Мясного, который служил в Посольском приказе при Иване Грозном. В книге есть запись «Сия книга, глаголимая святое Явангелия, положения Ондрея Никитина сына Мясног(о) на престол к стростатерьпице Христове Якотерине лета 7083 (1574/75)».

Евангелие было создано первой типографией в Московском государстве, существовавшей с 1553 по 1565 годы. К ее мастерам относят Маруша Нефедьев, гравера Васюка Никифоров и Ивана Федорова.