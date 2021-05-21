Умер летчик-испытатель, Герой РФ Тайгиб Толбоев

В возрасте 64 лет умер летчик-испытатель, Герой РФ Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана.

«20 мая 2021 года ушел из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации. (…) Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на сайте главы республики.

Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района, в 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище.

С 1985 года будущий летчик проходил службу в Центре подготовки летчиков-испытателей. После он был направлен заместителем военного представительства Министерства обороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод, где проработал более 30 лет. За это время он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

«За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов», – говорится в сообщении.

Толбоеву было присвоено почетное звание заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации и народного героя Дагестана. За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

«За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей Родины», – добавили в пресс-службе главы Дагестана.

В конце 2020 года на 53-м году жизни ушел из жизни Герой РФ летчик Сергей Палагин.