Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

В 2.00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Незадолго до 2.00 Армия обороны Израиля сообщила о новых ракетных обстрелах южных израильских районов из сектора Газа, передает ТАСС.