 

Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

21.05.2021, 2:00, Новости дня
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В 2.00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Незадолго до 2.00 Армия обороны Израиля сообщила о новых ракетных обстрелах южных израильских районов из сектора Газа, передает ТАСС.



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