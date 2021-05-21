“Не тот показатель”. Экс-глава Минздрава Скалецкая сомневается в реальности плана вакцинации украинцев

“Я бы отметила два момента. Первое – каким сроком определены контракты: 2021-м годом или 2022-м? Второе – очень много стран имели контракты на большее количество, чем им было нужно, и сейчас они отказываются. Производители и так себе закладывали определенные объемы производства, и у них были предварительные переговоры. Сейчас о таких срывах, невыполнении сложно уже говорить”, – сказала она.

Экс-министр считает, что большинство поставок вакцин в Украину могут быть в конце года.

“Задача – говорить не столько о законтрактованных вакцинах, сколько о том, как мы будем стимулировать количество вакцинированных людей каждый день. Если увидим очереди у поликлиник, как раньше выстраивались за дефицитным товаром, то поймем, что темпы вакцинации будут высокими. На сегодняшний день даже несколько сотен тысяч зарегистрированных в “Дії” – это не тот показатель, который нас приведет к 20 млн вакцинированных в конце года”, – объяснила Скалецкая.

Контекст:

По состоянию на 20 мая в Украине подтвердили 2,17 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 48,9 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,9 млн.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Всего в страну ввезли около 2,3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, очередная партия прибыла 18 мая (122,8 тыс. доз Pfizer/BioNTech по программе COVAX).

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил 20 мая, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

С начала кампании по вакцинации в стране сделали 1 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 тыс. украинцев.

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