 

После второго полуфинала Исландия обогнала Украину в списке вероятных претендентов на победу на “Евровидении 2021” – букмекеры

21.05.2021, 1:44, Новости дня
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Наиболее вероятными претендентами на победу являются представители Италии – группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

В первую десятку также входят:

Франция (певица Барбара Прави с песней Voilà);
Мальта (певица Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse);
Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears – песня Tout l’univers);
Исландия (певец Дади Фрейр и группа Gagnamagnið – песня 10 Years);
Украина (группа Go-A с песней Shum);
Финляндия (группа Blind Channel с песней Dark Side);
Болгария (певица Victoria – песня Growing Up Is Getting Old);
Португалия (исполнитель The Black Mamba – песня Love Is On My Side);
Кипр (певица Элена Цагрину – песня El Diablo).

Скриншот: sports.williamhill.com

До второго полуфинала в первую десятку входили Италия, Мальта, Франция, Швейцария, Украина, Исландия, Болгария, Сан-Марино, Кипр и Финляндия.

Скриншот: sports.williamhill.com
Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран. 

Финал конкурса состоится 22 мая. По результатам первого и второго полуфиналов в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии, Украины, Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. 

Кроме этого, в финал автоматически попали представители пяти стран – основателей “Евровидения” (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от страны – победителя “Евровидения 2019” Нидерландов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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