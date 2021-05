После второго полуфинала Исландия обогнала Украину в списке вероятных претендентов на победу на “Евровидении 2021” – букмекеры

Наиболее вероятными претендентами на победу являются представители Италии – группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

В первую десятку также входят:

Франция (певица Барбара Прави с песней Voilà);

Мальта (певица Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse);

Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears – песня Tout l’univers);

Исландия (певец Дади Фрейр и группа Gagnamagnið – песня 10 Years);

Украина (группа Go-A с песней Shum);

Финляндия (группа Blind Channel с песней Dark Side);

Болгария (певица Victoria – песня Growing Up Is Getting Old);

Португалия (исполнитель The Black Mamba – песня Love Is On My Side);

Кипр (певица Элена Цагрину – песня El Diablo).

До второго полуфинала в первую десятку входили Италия, Мальта, Франция, Швейцария, Украина, Исландия, Болгария, Сан-Марино, Кипр и Финляндия.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

Финал конкурса состоится 22 мая. По результатам первого и второго полуфиналов в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии, Украины, Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

Кроме этого, в финал автоматически попали представители пяти стран – основателей “Евровидения” (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от страны – победителя “Евровидения 2019” Нидерландов.

