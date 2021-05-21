После второго полуфинала Исландия обогнала Украину в списке вероятных претендентов на победу на “Евровидении 2021” – букмекеры
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Наиболее вероятными претендентами на победу являются представители Италии – группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.
В первую десятку также входят:
Франция (певица Барбара Прави с песней Voilà);
Мальта (певица Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse);
Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears – песня Tout l’univers);
Исландия (певец Дади Фрейр и группа Gagnamagnið – песня 10 Years);
Украина (группа Go-A с песней Shum);
Финляндия (группа Blind Channel с песней Dark Side);
Болгария (певица Victoria – песня Growing Up Is Getting Old);
Португалия (исполнитель The Black Mamba – песня Love Is On My Side);
Кипр (певица Элена Цагрину – песня El Diablo).
Скриншот: sports.williamhill.com
До второго полуфинала в первую десятку входили Италия, Мальта, Франция, Швейцария, Украина, Исландия, Болгария, Сан-Марино, Кипр и Финляндия.
Скриншот: sports.williamhill.com
Контекст:
16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.
Финал конкурса состоится 22 мая. По результатам первого и второго полуфиналов в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии, Украины, Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.
Кроме этого, в финал автоматически попали представители пяти стран – основателей “Евровидения” (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от страны – победителя “Евровидения 2019” Нидерландов.
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