 

Нардепу Тищенко вынесли выговор за вечеринку в разгар карантина – Арахамия

21.05.2021, 1:44, Новости дня
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“Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор”, – сказал Арахамия.

Информацию о выговоре для Тищенко “Радіо Свобода” подтвердили нардепы Александр Качура и Евгения Кравчук, которые также входят во фракцию “Слуги народа”.

“Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте”, – отметили в “Радіо Свобода”.

Контекст:

Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от “Слуги народа”. Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В апреле 2021-го в разгар карантина он устроил в одном из киевских отелей вечеринку в честь дня рождения жены. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице. Тищенко объяснился перед коллегами по фракции, по итогу заседания фракции было принято решение, что он оплатит максимально предусмотренный законодательством штраф.

После скандала с вечеринкой, по словам Тищенко, президент Владимир Зеленский сказал ему: “Работай, Коля. Лучше всех работай”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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