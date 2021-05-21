Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле

В районах, граничащих с сектором Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги, информирует израильская армия.

Сирены сработали в мошаве Натив а-Асара и других населенных пунктах. Это произошло уже после того, как было объявлено о скором прекращении огня. Израильская служба тыла предписала жителям районов, граничащих с сектором Газа, оставаться «в своих домах и в непосредственной близости от убежищ» до особого уведомления, передает РИА «Новости».

Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.