 

Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле

21.05.2021, 1:04, Новости дня
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В районах, граничащих с сектором Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги, информирует израильская армия.

Сирены сработали в мошаве Натив а-Асара и других населенных пунктах. Это произошло уже после того, как было объявлено о скором прекращении огня. Израильская служба тыла предписала жителям районов, граничащих с сектором Газа, оставаться «в своих домах и в непосредственной близости от убежищ» до особого уведомления, передает РИА «Новости».

Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.



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