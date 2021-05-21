ГП “Антонов” о транспортировке истребителей из Беларуси в Сербию: Такие перевозки не подпадают под санкции

Ранее в четверг Radio Slobodna Evropa сообщило со ссылкой на минобороны Венгрии, что Ан-124 перевозил в Сербию два истребителя МиГ-29 из Беларуси, находящейся под санкциями Европейского союза, и 16 мая совершил вынужденную посадку в Будапеште.

“Авиакомпания “Авиалинии Антонова” выполнила данный рейс на основании подписанного контракта, с выполнением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок. Транспортировка была выполнена строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту”, – говорится в комментарии.

Представители госпредприятия подчеркнули, что “такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страны-эксплуатанта), Европейского союза (страны по маршруту) и Великобритании (страны, где находятся перестраховщики самолетов ГП “Антонов”)”.

Подробную информацию о грузе на госпредприятии рассказать отказались, сославшись на контракт.

Посадку в Венгрии объяснили возникшей технической неисправностью.

“После оперативной доставки туда необходимой запчасти и устранения неисправности самолет безопасно завершил чартерный рейс в Сербии”, – сообщили на украинском предприятии.

“Руслан” является крупнейшим в мире серийным транспортным самолетом.

Контекст:

“Руслан” перевозил оставшиеся два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь передала Сербии, отмечали журналисты.

Санкции против Беларуси были введены Евросоюзом в связи с происходящим в стране после выборов президента в августе 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Протестующие выступают против официальных результатов выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 20 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 396 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

21 февраля 2021 года экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций. По его словам, ожидается, что ЕС расширит санкционные списки белорусских судей и чиновников, а также силовиков.

Европейский союз готовится к четвертому пакету санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси. Об этом 10 мая заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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