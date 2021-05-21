“Не в моих правилах обивать пороги кабинетов”. Кличко ответил Зеленскому

“Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите? – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявил Зеленский.

Он говорил, что Кличко “обращался, чтобы его не увольняли” с должности главы Киевской горгосадминистрации.

“Я – человек воспитанный. Я не хожу кого-нибудь ждать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов”, – ответил Кличко.

Он добавил, что как мэр столицы и председатель Ассоциации городов Украины “звонил в приемную, писал президенту – для встречи по рабочим вопросам”. Однако встреча за последние полгода не состоялась.

Зеленский говорил и об обысках, которые проводили правоохранители в КГГА, Кличко заявил, что удивлен словами президента.

“Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, – о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители? Может, президенту передают некую искаженную информацию? Потому что чтобы однозначно утверждать, все факты должны быть доказаны в законном порядке”, – добавил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2949188865299647

Контекст:

На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое”, “Киевавтодоре”, “Киевгорсовете”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного проходили обыски. Они продолжились и на этой неделе. В Государственной фискальной службе сообщили, что в целом провели более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями. По данным прокуратуры, о подозрении сообщили 11 лицам, в том числе действующим сотрудникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. “Тем, кто хочет меня, так сказать, “потренировать”, скажу: я тренировался, еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме”, – подчеркнул мэр города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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