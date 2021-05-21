 

“Родители имеют равные права”. Денисова требует от полиции учитывать, что у детей есть не только мать

21.05.2021, 0:48, Новости дня
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О том, что она разыскала родителей потерявшегося в киевском метро (в районе станции “Дорогожичи”) восьмилетнего мальчика, полиция сообщила 19 мая.

“Мы выяснили, что женщина оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама пошла по делам. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Правоохранители вернули мальчика маме, с ним все хорошо. Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с матерью мальчика и предупредили о том, что нужно быть внимательной и следить за детьми. В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – отметили в полиции.

Правоохранители рассказали, что мать мальчика “заверила, что в дальнейшем будет больше внимания уделять воспитанию”.

Скриншот: Поліція Києва / Facebook

Комментируя ситуацию, Денисова подчеркнула, что “мать и отец имеют равные права и обязанности относительно ребенка”, независимо от того, находятся ли они в браке.

“Кроме того, на каждого из родителей возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка (статья 12 Закона Украины “Об охране детства”). Из-за этого обратилась к заместителю главы Национальной полиции Украины – начальнику Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрею Крищенко с требованием объективно определять субъект административного правонарушения при составлении административного протокола по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)”, – написала омбудсмен.

Историю она назвала “досадной” и выразила надежду, что она “станет наукой как для родителей, так и для правоохранителей”.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5481211228618248

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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