Израиль решил остановить удары по сектору Газа – СМИ

По данным The Jerusalem Post в службе безопасности Египта (страна выступает посредником в палестино-израильских переговорах), стороны достигли принципиального согласия о перемирии.

Источники израильского “12 канала” сообщили, что перемирие пока одностороннее, ожидается, что оно вступит в силу в 2.00 21 мая. По данным телеканала, Израиль проинформировал Египет об этом решении. Если ХАМАС продолжит вести огонь, Израиль отменит его, рассказали собеседники журналистов.

По данным минздрава Палестины на 20 мая, погибло 232 палестинца (в том числе 65 детей), ранения получили около 1,9 тыс. человек. В Израиле погибло 12 человек, отмечает NEWSru.co.il.

Palestinian Ministry of Health-Gaza

Update:

20-5-2021 6:00 PM

Two hundred and thirty-two (232) Palestinians have so far been killed, including 65 children, 39 women, and 17 elderly people, while 1900 are injured due to the ongoing Israeli attacks on Gaza Strip#GazaUnderAttak

— Palestinian Ministry of Health- Gaza (@mohenglish3) May 20, 2021

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

14 мая в ЦАХАЛ сообщали, что Вооруженные силы Израиля нанесли удар по многокилометровой системе туннелей группировки ХАМАС в Газе. В частности, в результате операции с участием самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы израильские военные поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть туннелей под названием “Метро”. Всего за неделю было уничтожено более 10 новых туннелей, уточнили в Twitter израильской армии.

18 мая Армия обороны Израиля заявляла, что ее ВВС нанесли серию авиаударов по системе туннелей ХАМАС в секторе Газа, поразив 10–15 км подземных сооружений, писало The Jerusalem Post.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—