 

Перед Евро 2020 сборная Украины потеряла еще одного футболиста

20.05.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причиной стала травма, полученная 28-летним футболистом в финале Кубка Украины 13 мая (тогда “Динамо” обыграло луганскую “Зарю” со счетом 1:0).

“Виталий начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала. Обследование показало, что у Виталия – трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения в заключительном матче клубного сезона”, – говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что после такой травмы необходимо в среднем месяц на лечение и реабилитацию.

“К сожалению, полузащитник не сможет выступить на чемпионате Европы. Сегодня Виталий Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе”, – рассказал Гливинский.

Контекст:

В апреле получил травму и потерял возможность сыграть на Евро 2022 нападающий донецкого “Шахтера” Жуниор Мораес.

В финальной части Евро 2020, игры которой пройдут в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года, Украина сыграет в группе С, соперниками украинцев станут футболисты из Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / “Мы твердо убеждены: польза превышает риски”. Европейский регулятор не нашел связи между вакциной AstraZeneca и появлением тромбов

08.09 / Появление в Киеве Музея современного искусства – один из приоритетов “Экопартии” – Борислав Береза

06.10 / Мнения: Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

13.03 / Мэр Львова предложил перевести школы на дистанционное обучение

01.11 / На нефтяной шахте в Коми произошел пожар

03.09 / Мишустин прибыл в Минск

27.10 / Лавров пообещал ответ на антироссийские выпады и хамство Запада

04.08 / Экологи дали советы свидетелям «отравления» деревьев

16.02 / Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю

04.03 / Россия начала проектирование миссии на Венеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика