Перед Евро 2020 сборная Украины потеряла еще одного футболиста

Причиной стала травма, полученная 28-летним футболистом в финале Кубка Украины 13 мая (тогда “Динамо” обыграло луганскую “Зарю” со счетом 1:0).

“Виталий начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала. Обследование показало, что у Виталия – трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения в заключительном матче клубного сезона”, – говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что после такой травмы необходимо в среднем месяц на лечение и реабилитацию.

“К сожалению, полузащитник не сможет выступить на чемпионате Европы. Сегодня Виталий Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе”, – рассказал Гливинский.

Контекст:

В апреле получил травму и потерял возможность сыграть на Евро 2022 нападающий донецкого “Шахтера” Жуниор Мораес.

В финальной части Евро 2020, игры которой пройдут в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года, Украина сыграет в группе С, соперниками украинцев станут футболисты из Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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