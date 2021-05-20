Украинские COVID-сертификаты позволят украинцам возобновить путешествия в страны ЕС – вице-премьер Стефанишина

Она отметила, что в Украине полностью готова IT-инфраструктура и сертификаты планируют выдавать с июня.

“Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость – это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был общий процесс”, – сказала вице-премьер.

Контекст:

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Он позволит привитым от коронавируса или выздоровевшим принимать участие в различных мероприятиях, писало издание Times of Israel.

Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай. Сертификат разрабатывают и в Беларуси.

Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в Украине могут запустить COVID-паспорт до 1 июля.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

Первый замминистра цифровой трансформации и куратор проекта COVID-сертификатов в Минцифры Алексей Выскуб заявлял, что в Украине планируют запустить два вида таких документов – для внутреннего и международного пользования.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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