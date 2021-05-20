 

Милованов назвал отрасли украинской экономики, которые придется спасать новому главе министерства

20.05.2021, 22:52, Новости дня
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“Наибольший вызов связан с восстановлением экономики после пандемии. Тут нужна программа макроэкономической поддержки и на микроуровне. Речь идет о наиболее пострадавших отраслях, например, отрасли услуг – ресторанной, отельной”, – сказал он.

Милованов считает, что “нужно максимально быстро восстановить экономику и поддержать те отрасли, которые понесли самые большие убытки во время пандемии”.

Контекст:

Первым вице-премьером – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Любченко Верховная Рада назначила 20 мая. Перед этим, 14 апреля, он был на пять лет назначен главой Государственной налоговой службы.

На посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Любченко сменил Игоря Петрашко, которого парламент 18 мая отправил в отставку. Петрашко возглавлял министерство с 17 марта 2020 года.

По состоянию на 20 мая в Украине подтвердили 2,17 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 48,9 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,9 млн.

Из-за эпидемии в Украине действует адаптивный карантин, в связи с которым в регионах периодически вводят ограничения, которые отражаются в том числе на бизнесе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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